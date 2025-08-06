NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite mittags
Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent fester bei 21.264,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,735 Prozent höher bei 21.325,01 Punkten in den Handel, nach 21.169,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.233,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.408,15 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.05.2025, einen Wert von 17.738,16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2024, den Stand von 16.195,81 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,29 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 21.457,48 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 14,60 Prozent auf 8,32 USD), Amtech Systems (+ 14,00 Prozent auf 5,13 USD), Park-Ohio (+ 13,32 Prozent auf 18,12 USD), Century Casinos (+ 9,95 Prozent auf 2,43 USD) und Veeco Instruments (+ 9,63 Prozent auf 21,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Astronics (-20,17 Prozent auf 28,24 USD), Cogent Communications (-19,30 Prozent auf 35,41 USD), Ultralife Batteries (-17,89 Prozent auf 6,70 USD), Scientific Games (-15,94 Prozent auf 76,43 USD) und Power Integrations (-11,10 Prozent auf 42,22 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.170.274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,725 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Resources Connection-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,87 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
