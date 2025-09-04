NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich leichter
Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 21.700,39 Punkten ab. Zuvor eröffnete der Index bei 21.860,44 Zählern und damit 0,704 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21.707,69 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.878,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.534,73 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,91 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 20.916,55 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 05.06.2025, bei 19.298,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.127,66 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12,55 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.878,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 11,74 Prozent auf 2,38 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,18 Prozent auf 1,84 USD), Ballard Power (+ 7,57 Prozent auf 1,99 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,22 Prozent auf 2,22 USD) und Innodata (+ 5,79 Prozent auf 43,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AmeriServ Financial (-5,90 Prozent auf 2,87 USD), Lifecore Biomedical (-5,16 Prozent auf 7,53 USD), Fastenal (-4,54 Prozent auf 47,99 USD), Geospace Technologies (-4,35 Prozent auf 18,03 USD) und ADTRAN (-3,39 Prozent auf 8,22 EUR).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53.740.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,567 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Datum
Rating
Analyst
28.08.2025
NVIDIA Buy
Jefferies & Company Inc.
28.08.2025
NVIDIA Outperform
Bernstein Research
28.08.2025
NVIDIA Kaufen
DZ BANK
28.08.2025
NVIDIA Buy
UBS AG
28.08.2025
NVIDIA Overweight
Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
20.08.2025
NVIDIA Hold
Deutsche Bank AG
10.01.2025
NVIDIA Hold
Deutsche Bank AG
21.11.2024
NVIDIA Halten
DZ BANK
21.11.2024
NVIDIA Hold
Deutsche Bank AG
29.08.2024
NVIDIA Hold
Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
04.04.2017
NVIDIA Underweight
Pacific Crest Securities Inc.
24.02.2017
NVIDIA Underperform
BMO Capital Markets
23.02.2017
NVIDIA Reduce
Instinet
14.01.2016
NVIDIA Underweight
Barclays Capital
26.07.2011
NVIDIA underperform
Needham & Company, LLC
