NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich leichter

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 21.700,39 Punkten ab. Zuvor eröffnete der Index bei 21.860,44 Zählern und damit 0,704 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21.707,69 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.878,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.534,73 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,91 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 20.916,55 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 05.06.2025, bei 19.298,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.127,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12,55 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.878,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 11,74 Prozent auf 2,38 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,18 Prozent auf 1,84 USD), Ballard Power (+ 7,57 Prozent auf 1,99 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,22 Prozent auf 2,22 USD) und Innodata (+ 5,79 Prozent auf 43,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AmeriServ Financial (-5,90 Prozent auf 2,87 USD), Lifecore Biomedical (-5,16 Prozent auf 7,53 USD), Fastenal (-4,54 Prozent auf 47,99 USD), Geospace Technologies (-4,35 Prozent auf 18,03 USD) und ADTRAN (-3,39 Prozent auf 8,22 EUR).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53.740.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,567 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

