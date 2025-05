Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag fester

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 119,00 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 119,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,20 EUR aus. Bei 118,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.496 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 79,55 EUR. Abschläge von 33,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 112,56 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst

Nemetschek meldet deutliches Umsatzplus - Aktie in Grün