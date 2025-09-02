Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 74,84 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 74,84 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,58 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,08 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 657.157 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 22,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

