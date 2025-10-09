DAX24.637 +0,2%Est505.655 +0,1%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

09.10.25 09:26 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 74,78 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,26 CHF 0,30 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,78 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 115.424 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,33 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

