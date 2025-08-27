Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

So bewegt sich Nestlé

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 74,80 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 74,80 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 75,08 CHF zu. Bei 74,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 665.702 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 18,45 Prozent niedriger. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,90 CHF an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

