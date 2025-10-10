DAX24.555 -0,2%Est505.620 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,41 -1,3%Gold3.995 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Danone auf 'Positive Catalyst Watch'; 'Overweight'

10.10.25 11:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
75,92 EUR -0,24 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Overweight". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands. Dagegen erhalten Nestle und Pernod Ricard den Stempel "Negative Catalyst Watch"./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
11:51Danone HoldDeutsche Bank AG
08:26Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Danone Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Danone BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:26Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Danone BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Danone BuyUBS AG
03.09.2025Danone BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:51Danone HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Danone Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Danone Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Danone HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
07.07.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

