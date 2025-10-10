ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Danone auf 'Positive Catalyst Watch'; 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Overweight". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands. Dagegen erhalten Nestle und Pernod Ricard den Stempel "Negative Catalyst Watch"./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Alle: Alle Empfehlungen