Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 75,40 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 75,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 496.922 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 CHF je Aktie belaufen.

