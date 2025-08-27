Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag um Nulllinie

So bewegt sich Nestlé

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 74,94 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 74,94 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 74,98 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,61 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,67 CHF. Bisher wurden via SIX SX 248.032 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 22,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,73 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,90 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

