Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagmittag seitwärts

29.08.25 12:05 Uhr

29.08.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 74,94 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,98 CHF 0,08 CHF 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 74,94 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,99 CHF aus. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 74,61 CHF. Bei 74,67 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 453.346 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. 22,39 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,90 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

