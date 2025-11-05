Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend kaum verändert

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.093,14 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 1.093,14 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 1.100,82 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.073,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.084,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 505.541 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,67 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 756,27 USD. Abschläge von 30,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,64 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2025 wird am 15.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch