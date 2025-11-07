Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.098,66 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 1.098,66 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.104,60 USD an. Bei 1.093,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 120.298 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 22,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 779,94 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 29,01 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.249,17 USD.

Am 21.10.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,36 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren