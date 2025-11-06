Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 1.086,84 USD ab.

Die Netflix-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1.086,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.085,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.095,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 106.309 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 757,89 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,27 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Netflix-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.249,17 USD.

Am 21.10.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,64 Mrd. USD – ein Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

