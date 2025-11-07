DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Heute im Fokus
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus +51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Notierung im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix büßt am Abend ein

07.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix büßt am Abend ein

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1.094,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
953,00 EUR 7,20 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 1.094,95 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.087,62 USD. Bei 1.093,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 483.411 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 779,94 USD ab. Abschläge von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.249,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 21.10.2025. Das EPS lag bei 5,87 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 25,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
