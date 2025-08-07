Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.189,06 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1.189,06 USD zu. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.190,45 USD aus. Bei 1.181,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 89.669 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 12,77 Prozent zulegen. Bei 616,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,19 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

