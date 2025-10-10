Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 1.228,11 USD nach.

Die Netflix-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1.228,11 USD abwärts. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.225,24 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.230,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 632.055 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 8,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 677,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,39 USD je Netflix-Aktie.

