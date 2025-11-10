Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Abend freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 1.116,04 USD zu.

Das Papier von Netflix konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 1.116,04 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.128,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1.106,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 467.480 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,15 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 788,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 29,31 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.249,17 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 21.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,64 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,78 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,36 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch