So entwickelt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

10.11.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 1.121,43 USD.

Das Papier von Netflix konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 1.121,43 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.125,59 USD. Bei 1.106,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.849 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2024 (788,88 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 29,65 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,36 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
