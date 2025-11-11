DAX24.060 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.355 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1.132,59 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Bei 1.135,68 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.118,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.416 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 18,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 795,90 USD. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 42,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.249,17 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 25,36 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

