Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend gesucht

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 1.135,00 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 1.135,00 USD zu. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.136,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.118,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 426.504 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 795,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,88 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.249,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,64 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

