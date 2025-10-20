Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.221,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 1.221,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 1.223,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.208,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 140.838 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 736,67 USD am 19.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,70 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 Mrd. USD – ein Plus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

