DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Netflix im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

20.10.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.221,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.050,00 EUR 23,00 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 1.221,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 1.223,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.208,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 140.838 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 736,67 USD am 19.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,70 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 Mrd. USD – ein Plus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie unter Druck: Serie 'Diplomatische Beziehungen' - Was hat die US-Präsidentin vor?

Netflix-Aktie schwächer: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
15:41Netflix OutperformBernstein Research
17.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
16.10.2025Netflix BuyUBS AG
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:41Netflix OutperformBernstein Research
17.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
16.10.2025Netflix BuyUBS AG
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen