Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagabend

Die Aktie von Netflix zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 1.246,86 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 1.246,86 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 1.247,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.208,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 574.193 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 736,67 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 40,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.253,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 Mrd. USD – ein Plus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

