DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Cancom: Flucht vor den Zahlen? Cancom: Flucht vor den Zahlen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Wachstumsziele

Philips-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone

10.02.26 08:46 Uhr
Philips-Aktie: Gewinn-Comeback! | finanzen.net

Der Medizintechnikkonzern Philips hat sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philips N.V.
26,22 EUR 1,76 EUR 7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er will endgültig einen Schlussstrich unter seinen milliardenteuren Rückruf von fehlerhaften Beatmungsgeräten setzen. Bis 2028 soll der vergleichbare Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers am Dienstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages in Amsterdam mit. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll dann im mittleren Zehn-Prozent-Bereich liegen. Philips will die Produktivität steigern und so 1,5 Milliarden Euro sparen.

Wer­bung

Das vergangene Jahr schloss Philips mit einem robusten vierten Quartal ab. Jedoch belastete der starke Euro das Wachstum. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse um sieben Prozent. In der gleichen Größenordnung legte das Neugeschäft zu. Das bereinigte Ebita verbesserte sich von 679 Millionen auf 770 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg um 1,6 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent. Gebremst wurde die Entwicklung durch die höheren Zölle.

Im Gesamtjahr kehrte Philips wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Unter dem Strich stand 2025 ein Gewinn von 897 Millionen Euro, nach einem Verlust von 698 Millionen Euro im Vorjahr. 2024 hatten höhere Restrukturierungskosten und Abschreibungen sowie Rückstellungen für den Rechtsstreit im Zusammenhang mit fehlerhaften Beatmungsgeräten für die Schlaftherapie das Ergebnis belastet. Philips hatte sich 2024 in einem jahrelangen Streit mit der US-Justiz auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt.

Im laufenden Geschäftsjahr strebt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis 4,5 Prozent sowie eine bereinigte Ebita-Marge von 12,5 bis 13,0 Prozent an. Analysten hatten zuvor mit einer Marge von 12,4 Prozent gerechnet.

Wer­bung

/nas/mne/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Philips

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philips

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Philips N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Philips N.V.

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Philips OverweightBarclays Capital
22.01.2026Philips BuyUBS AG
16.01.2026Philips HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Philips BuyUBS AG
13.01.2026Philips Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Philips OverweightBarclays Capital
22.01.2026Philips BuyUBS AG
15.01.2026Philips BuyUBS AG
12.01.2026Philips OverweightBarclays Capital
17.12.2025Philips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Philips HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026Philips Market-PerformBernstein Research
23.12.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Philips Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
18.09.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.04.2024Philips SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philips N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen