So bewegt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Aufschlag

10.11.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,33 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
52,76 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 61,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 62,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367.115 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,25 USD aus.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,61 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

