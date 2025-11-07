DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Kurs der Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Abend ins Minus

07.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Abend ins Minus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 60,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
52,77 EUR -1,02 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 60,43 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 60,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,76 USD. Zuletzt wurden via New York 694.437 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 26,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 13,49 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

