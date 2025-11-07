Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag behauptet

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 61,95 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 61,95 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 62,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 61,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.088 Nike-Aktien.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 24,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,61 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Nike-Aktie.

