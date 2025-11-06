DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Aktienkurs aktuell

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

06.11.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 62,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
53,64 EUR -0,49 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 62,02 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 61,83 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 61,83 USD. Zuletzt wechselten via New York 281.383 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 18,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,25 USD je Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

