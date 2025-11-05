DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.572 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,55 -1,2%Gold3.986 +1,4%
Blick auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochabend im Plus

05.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 62,45 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
54,37 EUR 0,97 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nike konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 62,45 USD. Bei 62,83 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,25 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.410.211 Stück gehandelt.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,00 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,29 Prozent.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

