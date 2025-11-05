DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Aktie im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittwochnachmittag ins Plus

05.11.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 61,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
53,35 EUR -0,05 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,38 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,61 USD zu. Bei 61,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 522.070 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 34,30 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,25 USD je Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 30.09.2025. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,64 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

