Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 61,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 61,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 61,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,42 USD. Bisher wurden via New York 405.324 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit Abgaben von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,25 USD.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

