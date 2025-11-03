Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Montagabend nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 62,88 USD abwärts.

Die Nike-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 62,88 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 62,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.147.833 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 16,86 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Am 30.09.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht