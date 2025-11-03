Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 63,46 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 63,46 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 63,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 815.377 Stück.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Mit Abgaben von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,25 USD je Nike-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

