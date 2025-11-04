DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.372 -1,9%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
Nike im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Abend ein

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 61,27 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
53,50 EUR -1,04 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 61,27 USD nach. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 61,16 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,42 USD. Zuletzt wurden via New York 937.944 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 25,68 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit Abgaben von 14,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

