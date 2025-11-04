Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Abend ein

Nike im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 61,27 USD nach.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 61,27 USD nach. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 61,16 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,42 USD. Zuletzt wurden via New York 937.944 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 25,68 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit Abgaben von 14,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

