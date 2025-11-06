Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 61,95 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 61,95 USD ab. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,67 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 768.859 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,07 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Mit Abgaben von 15,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,25 USD an.

Am 30.09.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 11,73 Mrd. USD gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Nike-Aktie.

