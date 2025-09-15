DAX23.343 -1,7%ESt505.379 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.717 -0,4%Nas22.344 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,37 +1,3%Gold3.687 +0,2%
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Fokus auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit roten Vorzeichen

16.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 72,56 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
60,95 EUR -0,91 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 72,56 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,49 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 192.927 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 38,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,22 USD an.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

