Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagabend nahe Nulllinie

29.09.25 20:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Nike. Bei der Nike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 69,30 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,30 USD. Bei 69,96 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,74 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 922.867 Nike-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,26 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,56 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,88 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

