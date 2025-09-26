Nike Aktie
Marktkap. 87,33 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Buy
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 69,31
|Abst. Kursziel*:
65,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 69,06
|Abst. Kursziel aktuell:
66,52%
|
Analyst Name:
Randal Konik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|15:11
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|09:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets