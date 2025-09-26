Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 69,15 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,15 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,02 USD nach. Bei 69,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 336.028 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,26 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 23,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Abschläge von 24,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 USD je Nike-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 26.06.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.

