Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 71,32 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 71,32 USD abwärts. Bei 70,95 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,10 USD. Bisher wurden heute 1.110.751 Nike-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 21,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,78 USD.
Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen