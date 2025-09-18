Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 71,32 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 71,32 USD abwärts. Bei 70,95 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,10 USD. Bisher wurden heute 1.110.751 Nike-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 21,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,78 USD.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.

