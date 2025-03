Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 7,1 Prozent auf 66,77 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 7,1 Prozent auf 66,77 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 65,18 USD. Bei 66,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.212.786 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,90 USD an. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 52,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,18 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,25 USD.

Am 19.12.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.06.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 2,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

