Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 24,34 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 24,34 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,40 EUR aus. Bei 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.603 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 24,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 0,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 132,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,047 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,687 EUR fest.

