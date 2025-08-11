Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 23,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 23,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.239 Nordex-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 13.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

