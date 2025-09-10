Nordex Aktie News: Nordex am Mittag leichter

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 19,39 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 19,39 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 19,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412.723 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 85,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Aktie aus.

