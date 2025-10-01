DAX23.818 -0,3%ESt505.513 -0,3%Top 10 Crypto15,90 +0,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,28 -1,2%Gold3.891 +0,8%
Nordex im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Aufschlag

01.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,62 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,96 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 22,00 EUR. Bei 21,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 34.731 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 52,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Lieferung nach Spanien

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
