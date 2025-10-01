Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,90 EUR.

Um 11:39 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 22,00 EUR. Bei 21,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.485 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 108,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,690 EUR im Jahr 2025 aus.

