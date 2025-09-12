DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Blick

Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Montagmittag vor

15.09.25 12:09 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 19,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,04 EUR 0,66 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 19,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 20,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,35 EUR. Zuletzt wechselten 222.389 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen