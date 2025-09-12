Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 19,98 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 19,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 20,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,35 EUR. Zuletzt wechselten 222.389 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal