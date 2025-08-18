Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 21,58 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 21,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 21,48 EUR. Bei 22,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.035 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 8,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 105,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021