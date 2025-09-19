Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag gefragt
Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,98 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,98 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 20,98 EUR zu. Bei 20,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.167 Nordex-Aktien.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 100,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.
Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
