Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 101,74 CHF.
Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 101,74 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 101,84 CHF zu. Bei 101,18 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 275.585 Stück.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 103,26 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 CHF aus.
Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,89 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
