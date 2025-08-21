DAX23.737 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit Einbußen

08.09.25 12:06 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 102,68 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
102,52 CHF -1,46 CHF -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 102,68 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,56 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 446.009 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,89 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,02 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

